Minoru pede lucidez a Bocalom sobre pintura da casa do Papai Noel

O Governo do Acre por meio da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), recebeu nesta sexta-feira, 10, um novo aparelho de tomografia que passará a atender as demandas da unidade hospitalar, essa primeira fase é de organização para instalação do aparelho.

“Esse é um momento muito oportuno para a gestão pública do estado, para a Secretaria de Saúde, e o governo do Acre, a Fundhacre conta com mais de 200 leitos, Uti e Semi-intensiva, o aparelho irá contribuir no cuidado para com o paciente, além de dar um embasamento maior a equipe médica, e a todos os profissionais que acompanham o quadro clínico”, afirma o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

A chefe do setor de Planejamento, Duciana Araújo enfatiza que há três anos a Fundhacre está com o tomógrafo com defeito, e vem fazendo a transferência dos pacientes de maneira externa para realizar os exames de tomografia.

Hoje é um dia de grande celebração para nós, sabemos da importância e da necessidade do aparelho para nossos pacientes, mediante isso, realizamos junto a empresa uma articulação na qual por meio de uma sensibilização em prol da saúde da nossa população, construímos uma aliança para agilizar todo o procedimento, onde conseguimos receber o aparelho até mesmo antes do prazo”, afirma Duciana Araújo .

O equipamento é avaliado em mais de R$ 2.2 milhões com recurso do Banco Mundial e ocorreu por meio do Programa de Saneamento Ambiental do Acre (Proser).