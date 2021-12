Conheça a Anna Lya, de 11 anos, que pode ser a primeira acreana a descobrir um asteroide

O médico Giovanni Casseb, famoso no Acre por ser um dos profissionais mais conceituados por quem quer emagrecer, foi convidado do Cipódcast, programa levado ao ar pelo canal Ponta do Cipó, na noite deste sábado, 11.

O profissional que é admirado pelo corpo fitness abriu o coração e contou detalhes de sua vida íntima jamais revelados ao público. Casseb contou, por exemplo, que um relacionamento abusivo foi quem fez com que tomasse a decisão de emagrecer. “Eu tive um relacionamento tóxico que durou oito anos. Eu era obeso 1, tinha a barriga muito grande. E quando terminou, ele me xingou, disse que eu era um velho feio, gordo e que eu não ia “conseguir” ninguém. Pior que eu me olhei no espelho e vi que ele estava certo. Além disso, eu ainda estava doente com pressão alta, pré-diabético e com arritmia cardíaca. Eu passei a procurar ajuda, não consegui e eu mesmo passei a cuidar de mim e hoje sou disciplinado. Não furo dieta nunca, comigo não tem dia do lixo”, diz.

Casseb chora durante a entrevista ao lembrar do relacionamento abusivo. “Eu apanhava do cara. Sofria agressão física e verbal. Ele usava droga e mesmo eu sabendo disso, eu gostava e por isso eu insistia. É difícil você aceitar isso, não foi fácil o processo de você jogar amor para uma pessoa e a pessoa te jogar no fundo do poço”, diz Casseb.

Giovanni desabafa ao dizer que a sociedade não está preparada para um homossexual bem sucedido. “As pessoas não estão preparadas para um homossexual bem sucedido, parece que só hétero pode. Tem assédio, vocês não sabem como é pesado o meu Instagram. Recebo comentários que vêm de fake e eu sempre digo que o harter é uma realidade e é de gente que é frustrada e que não consegue suportar o sucesso do outro”, afirma.

Como médico, Casseb contou sobre a morte que mais o marcou. “A que mais marcou foi a primeira. Eu não consegui salvar o cara. Nessa época não tinha Hospital do Câncer e receber o diagnóstico era esperar a morte ou ir ao TFD. Essa me marcou muito. Hoje em dia, o SUS funciona no Acre, diferente de outros lugares”, explica.

ASSISTA O CIPÓDCAST NA INTEGRA: