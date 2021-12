Nicolau garante R$ 250 mil para o esporte de Cruzeiro do Sul

O Centro Universitário Uninorte iniciou, no último sábado, 25, a Black Week 2021. Com as ofertas, o candidato que realizar a inscrição em qualquer uma das modalidades de vestibular, seja pela nota do Enem ou o Vestibular Online, ganha 90% de desconto na matrícula. As ofertas estão disponíveis até o dia 30 de dezembro, e vale ressaltar que a Black Week também contempla os cursos de pós-graduação.

Os interessados podem participar se inscrevendo no vestibular por intermédio do site (CLIQUE AQUI) ou entrar em contato com um dos consultores pelo WhatsApp (68) 3302-7000. Atrelado à Black Week, a Uninorte também está oferecendo até 60% de desconto em alguns cursos da instituição, de acordo com a nota obtida no vestibular ou no Enem. Lembrando que esse desconto é válido durante todo o curso.

A Uninorte oferece mais de 30 cursos divididos nas áreas de Exatas, Humanas e Saúde, nas modalidades presencial, semipresencial e EAD. Conheça os cursos de graduação da Uninorte (CLIQUE AQUI).

Conheça o Centro Universitário Uninorte

O Centro Universitário Uninorte possui uma estrutura completa que, além de garantir postos de trabalho para a população, atende todas as demandas de seus acadêmicos, aliando teoria e prática desde o primeiro período da graduação. A instituição forma pessoas capacitadas e preparadas para atuar no mercado de trabalho competitivo que exige profissionais com excelente formação acadêmica.

A Uninorte também possui seis Clínicas Escola, um Núcleo de Práticas Jurídicas utilizado para oferecer a melhor formação aos acadêmicos do curso de Direito e mais de 20 laboratórios de saúde. A biblioteca Pedro Martinello é uma das maiores da região Norte, onde os estudantes encontram mais de 89 mil exemplares de livros, sem contar os mais de 16 mil títulos e periódicos localizados no site. Na biblioteca os alunos ainda têm à disposição diversos boxes de estudos, mesas, cadeiras e mais de 60 computadores. Tudo elaborado para ajudar na formação do aluno. Conheça a Uninorte (CLIQUE AQUI).