Motoristas de ônibus voltam a suspender atividades no Terminal cobrando salários atrasados

Foto: Rede Amazônica

Nesta sexta-feira, 10, dezenas de motoristas do transporte coletivo de Rio Branco resolveram suspender as atividades em protesto pelo não repasse acordado entre a Prefeitura de Rio Branco junto às empresas.

Segundo informações divulgadas no Gazeta Alerta, da TV Gazeta, além da suspensão das atividades, os motoristas fecharam a entrada do terminal, causando transtornos no trânsito. De acordo com um dos representantes do movimento, identificado por Cássio, após a aprovação do aporte financeiro às empresas de ônibus, a tendência era melhorar, no entanto, nada mudou e os servidores já acumulam dois meses de salários atrasados, além do décimo terceiro. “A gente na pandemia recebia uma ajuda do governo federal e em setembro encerrou, agora, estamos com outubro, novembro, décimo terceiro”, comentou.

O motorista alega que estava previsto para esta sexta, o depósito da terceira parcela do subsídio da prefeitura de Rio Branco, no entanto, até o momento, as empresas não receberam devido a alguns membros do conselho de transporte terem faltado a reunião. “Esse valor era para quitar um pouco dos atrasados do ano passado. Só que hoje fomos surpreendidos com a notícia de que esse recurso poderá ser depositado na segunda-feira”, declarou.

Por fim, o representante do movimento destacou que mesmo com o repasse da prefeitura, as empresas continuam atrasando salários. “Eles alegam que não tem condições, mas eles arrecadam tanto. Estamos caminhando para terminar o ano pior que no ano passado, pois, em 2020 pelo menos tivemos o auxílio do governo federal”, disse.

Em outubro deste ano, a lei que autoriza o repasse de mais de R$ 2,4 milhões para as empresas de ônibus para o pagamento em atraso dos trabalhadores foi sancionada pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas).

Conforme a lei, o subsídio complementar vai vigorar até junho de 2022. E específica que percentual de 91,87% do montante deve ser destinado ao pagamento do salário em atraso das empresas, referente ao período de dezembro de 2020 a abril de 2021, outros 8,13% do montante para o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes de Passageiros e Cargas do Estado do Acre (Sinttpac), para pagamento parcial de dívidas dos descontos em folha dos trabalhadores.