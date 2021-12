Michelle, chute o pau da barraca dessa CPI

Falou-se tanto em caixa preta do transporte público que a Câmara Municipal no calor da emoção resolveu criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito CPI) para investigar supostos desmandos e desvios de recursos públicos, ou mesmo, má gestão. Acontece que a emoção passou. Resta agora o abacaxi nas mãos da presidente, vereadora Michelle Melo (PDT), que nem descasca nem joga fora.

Quanto mais tempo passa, pior vai ficando. Michelle não consegue realizar uma reunião para definir os rumos dos trabalhos. Lembra bem o trem do Zamir Teixeira, um sujeito que aportou por essas bandas com ideias mirabolantes, que saia do nada para lugar nenhum. Michele precisa encontrar urgentemente uma saída honrosa. O melhor a fazer é chutar o pau da barraca e lamentar a falta de compromisso de seus pares.

O presidente da Casa, vereador N. Lima (PROGRESSISTAS), em que pese a boa intenção de ajudar a vereadora do PDT não pode obrigar nenhum vereador e participar da CPI se eles mesmos não quiserem. Pelo visto, a Michele está sozinha. Para complicar ou aliviar a pressão o recesso parlamentar está chegando. O tempo vai dizer, já que a CPI todos sabem como começa, mas não como termina. Essa ainda nem começou.

. O presidente da Câmara, N. Lima (PP), falou o óbvio:

. Com vários candidatos ao Senado na base do governo, Jorge Viana amplia suas chances de voltar à política com mandato em 2022.

. Para ele, qualquer um perde para o Gladson!

. Disse mais:

. Que o Petecão é candidato a governador porque não tem mais tempo e fôlego político; se perder continua como senador mais quatro anos.

. A vereadora de Brasiléia, Neiva Badotti, vem se destacando e emergindo como uma das futuras lideranças de expressão no Vale do Acre.

. Acaba de denunciar que pacientes com Covid-19 e outras doenças convivem na mesma área do hospital regional de Brasiléia.

. Dinheiro sendo rateado para todos os lados, mas para o povo mesmo, os desempregados nem cesta básica aparece.

. Bem-aventurados os que sofrem, serão consolados.

. A prefeitura bem que poderia contratar o autor da música Caneta Azul para dar um show na noite de Natal na praça da Revolução.

. Caneta azul!

. Encerraria o ano com chave de ouro!

. A BR-364 está à beira de interromper o tráfego e não é culpa do DNIT, é dos políticos em Brasília.

. Criticaram tanto o PT que não fizeram nada para melhorar a situação.

. E agora, José?!

. Bom dia!