IFAC oferece mais de 1,2 mil vagas para cursos em seis municípios do estado

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2022/1 de cursos técnicos integrados e subsequentes. Ao todo, estão sendo ofertadas 1.240 vagas para ingresso em 2022 em cursos nos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site web.ifac.edu.br/processoseletivo, até 31 de janeiro de 2022.

Os cursos serão ofertados de forma presencial, no entanto, em função da situação de excepcionalidade ocasionada pela Pandemia por Covid-19, haverá a possibilidade de realização de aulas não presenciais mediadas ou não por tecnologia.

O processo seletivo será realizado em uma única etapa, que consistirá na classificação do candidato pelo seu desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do Ensino Fundamental, no caso dos candidatos aos Cursos Técnicos Integrados e, do Ensino Médio no caso dos candidatos aos Cursos Técnicos Subsequentes.

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio

Os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio possibilitam reunir os conhecimentos do ensino médio às competências da educação profissional. Sendo assim, o estudante cursará integradamente o ensino médio e ensino técnico. Para ingresso nos Cursos Técnicos Integrados o candidato deverá ter concluído o ensino fundamental e ter, no máximo, 17 anos até a data da matrícula.

Neste processo seletivo, também está sendo ofertado o Curso Técnico Integrado em Alimentos, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, no Campus Xapuri. Para se candidatar neste curso, é preciso ter concluído o Ensino Fundamental, não ter concluído o Ensino Médio e ter idade mínima de 18 anos até a data da matrícula.

O PS 2022/1 está com vagas para os Cursos Técnicos Integrados em Edificações, Informática para Internet e Redes de Computadores em Rio Branco; Biotecnologia, Alimentos e Alimentos-EJA em Xapuri; Informática e Agropecuária em Sena Madureira; Agricultura, Florestas e Administração em Tarauacá; e Meio Ambiente e Agropecuária em Cruzeiro do Sul.

Curso Técnico Subsequente ao Ensino Médio

Os Cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio são direcionados às pessoas que já tenham concluído o Ensino Médio. Ao final do curso no Ifac, o estudante estará habilitado para o exercício de uma profissão de nível técnico.

Neste processo seletivo há vagas para os Cursos Técnicos Subsequentes em Administração, Segurança do Trabalho e Tradução e Interpretação de Libras em Rio Branco; Recursos Pesqueiros, Agroecologia, Zootecnia e Agropecuária no Campus Baixada do Sol, em Rio Branco; Administração e Informática em Sena Madureira; Administração em Tarauacá; e Recursos Pesqueiros e Zootecnia em Cruzeiro do Sul.

Vale destacar que esta será a última oferta do curso de Tradução e Interpretação de Libras pelo Ifac no Campus Rio Branco.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet no período 09 de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. Para se inscrever, o candidato deverá acessar a página do Processo Seletivo <web.ifac.edu.br/processoseletivo>, clicar no link: “Inscreva-se aqui”, selecionar o campus, o curso desejado, preencher todos os campos da ficha de inscrição, conferir os dados e clicar em finalizar, enviando o formulário preenchido.

Os candidatos que não têm acesso à Internet, poderão se dirigir aos campi, nos dias e horários estabelecidos no anexo V do edital, munido de todas as documentações necessárias, onde serão disponibilizados computadores com acesso à internet para efetuarem a sua inscrição no processo seletivo.

Em caso de eventuais dúvidas, ou necessidade de esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com o Ifac através do e-mail <[email protected]> ou pelo telefone (68)2106-6854. Os atendimentos serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, até às 17h (dias úteis).