Cruzeiro do Sul volta a registrar morte por Covid-19 depois de quase um mês sem óbito

Na manhã desta sexta-feira, 10, o Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, alcançou 11.21 metros, e segue subindo. Foram registradas chuvas no município e nas cabeceiras do manancial, no Peru. A Cota de Alerta no município é de 11,80 e a prefeitura já está com o Plano de Contingência pronto para ser executado. A cota de transbordamento do Juruá é de 13 metros.

Segundo a Secretária de Comunicação da prefeitura, a Defesa Civil municipal já alinhou as ações com a Defesa Civil Estadual e está apta para agir. A previsão é de que as primeiras famílias só sejam retiradas de casa quando o Rio Juruá alcançar 13,30 metros.

“A Defesa Civil acredita que esse ano não haverá necessidade de remoção de famílias em consequência de enchente e a previsão é que isso aconteça quando o Juruá alcançar 13,30 metros. Quando for necessário já teremos abrigos sim, mas geralmente as primeiras remoções se dão por preferência dos próprios atingidos para casas de parentes. Temos experiência com a logística adquirida com as enchentes deste ano”, cita o secretário Chico Melo.

Em fevereiro deste ano, o Rio Juruá alcançou a cheia histórica de 14,32 metros, atingindo mais de 30 mil pessoas.