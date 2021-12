Parceria do MPAC com Comarca de Xapuri recupera celas em pavilhão do FOC

Um investimento no valor de R$ 66 mil reais, resultado de uma parceria do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Comarca do Tribunal de Justiça de Xapuri, resultou na melhoria da infraestrutura do Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Com o recurso, foi finalizada a recuperação de cerca de 12 celas na parte interna do Pavilhão C, que abriga atualmente aproximadamente 150 detentos.

“Não se trata de luxo, mas de um mínimo de dignidade, como determina a lei, para os reeducandos que estão sob a custódia do Estado”, afirma o promotor de justiça Tales Tranin.

A reforma também proporcionou o aumento no número de vagas, já que, antes da reforma, as celas não ofereciam as mínimas condições para o abrigo de detentos.