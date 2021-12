IPVA 2022: cota única tem desconto de 10%; veja o calendário

No Acre, o calendário do IPVA 2022 foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (9). O imposto e a taxa de licenciamento devem ser pagos anualmente, para que o automóvel continue circulando de forma regular.

Contribuinte que pagar em cota única e até o vencimento terá desconto de 10%. O IPVA 2022 pode ser parcelado em até três vezes.

A ordem de pagamento do tributo segue conforme o número final da placa do automóvel. Conforme a portaria publicada, o IPVA deverá ser pago em cota única ou em três parcelas mensais, iguais e sucessivas.

Para o pagamento do imposto, o proprietário deverá emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) por meio do site www.detran.ac.gov.br, ou retirá-lo no Posto Fiscal do IPVA, localizado nas dependências do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ou nas agências da Sefaz de cada município. O pagamento agora também pode ser feito por meio de Pix. A compensação dos boletos ocorre de 20 em 20 minutos pelo próprio sistema financeiro do órgão.

Veja o calendário: