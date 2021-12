Acreanos poderão ter que acordar duas horas mais cedo para ir votar nas eleições de 2022

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), compartilhou nas suas redes sociais na noite desta quarta-feira, 08, o andamento da decoração natalina no centro da capital.

No vídeo, Bocalom mostra a entrada da prefeitura com os pisca-piscas de azul, cor essa que também foi adotada na casinha do Papai Noel na Praça da Revolução, ao invés do tradicional vermelho do ‘bom velhinho’.

“Tá ficando muito bom”, escreveu o prefeito no Instagram.

Nas redes, tanto Bocalom como Gladson Cameli vem sendo alvo de críticas por adotarem em revitalizações ou em ações de suas gestões, a cor azul, que é uma referência clara às cores do Partido Progressistas, a qual são filiados.

Mais cedo, internautas fizeram uma montagem com a cor da casa do Papai Noel, colocando na fachada, que era mais uma filial da Assembleia de Deus, do lado, a imagem da irmã Zuleide.