Motorista fura bloqueio e quase atropela servidores da saúde

Com as críticas borbulhando nas redes sociais em razão do atraso na decoração natalina de Rio Branco, a gestão do prefeito, Tião Bocalom, começou a instalar nesta quarta-feira, 7, a decoração natalina na Praça da Revolução, região central da capital.

Apesar da ação, a falta da cor vermelha associada ao Papai Noel e ao feriado de Natal chamou atenção nas redes sociais.

Em imagens compartilhadas pelo jornalista Altino Machado, a casinha do papai Noel e a caixa de presentes passaram do tradicional vermelho para azul mais claro e escuro, uma referência clara às cores do Partido Progressistas, do atual prefeito.

Nas redes, a cor adotada chamou atenção dos internautas onde muitos questionaram se a Casinha do Papai Noel não seria mais uma filial da Igreja Assembleia de Deus. Em outra imagem, os internautas colocam a irmã Zuleide na praça.

Somente no último dia 4 de dezembro é que a atual gestão de Tião Bocalom (Progressistas) anunciou que começaria a preparar a iluminação natalina na Praça da Revolução. Segundo a prefeitura, a ideia é que tudo já esteja pronto até o próximo dia 10.

Em 2019, a prefeitura municipal inaugurou ao público a decoração natalina em 6 de dezembro e no ano 2018, a ornamentação foi completamente finalizada em 7 de dezembro. No ano de 2020, noutra gestão, as luzes de natal foram acendidas pelo poder público municipal no final do mês de novembro.