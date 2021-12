Audiência pública debate melhoria no ensino prático do curso de medicina da Ufac

Uma lei do deputado estadual Roberto Duarte (MDB), sancionada pelo governador Gladson Cameli, vai obrigado as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública estadual, direta e indireta, a garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da tradução e da interpretação de Libras – Língua Portuguesa, de acordo com o art. 26 do Decreto Federal nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.

Cabe ao governo, diretamente ou em parceria com as organizações da sociedade civil ou do poder público, promover a formação inicial e continuada de profissionais, tradutores e intérpretes de Libras, de guias intérpretes habilitados para tal fim.

Consideram-se instituições públicas e empresas de concessionária de serviços públicos de assistência à saúde do Acre que prestam atendimento à população:

I – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192;

II – hospitais;

III – Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre – HEMOACRE;

IV – Defensoria Pública – DPE;

V – Centros de Atenção Psicossocial – CAPS;

VI – Organização em Centros de Atendimentos – OCA.

Fica garantido que os eventos financiados/realizados por secretarias de Estado como: conferências, seminários, oficinas e demais eventos, tenham em sua previsão orçamentária a contratação de, no mínimo, dois profissionais tradutores intérpretes, guias intérpretes e outros recursos de acessibilidade e/ou tecnologias assistivas, necessárias à pessoa com deficiência.

As empresas terceirizadas, sociedade de economia mista, de direito público ou privado, de atendimento ao público que manifestarem interesse em contratar com a administração pública estadual por meio de licitação, deverão incluir em suas propostas de licitação a previsão de contratação de profissionais tradutores intérpretes para realizarem um atendimento ao público adequado em Libras.