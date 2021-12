Sindicatos e instituições promovem Pit Stop e Feirão de Veículos 

Nos dias 4 e 5 de dezembro, foram realizados o Pit Stop Automotivo e o Feirão de Veículos, no pátio da Uninorte, em Rio Branco. A atividade reuniu concessionárias, revendedoras de automóveis semi-novos e empresas de auto peças, com o objetivo de gerar negócios para o setor. Foram 60 veículos atendidos no Pit Stop, sendo cerca de 600 diagnósticos de reparos.

O evento é uma realização do Sebrae no Acre, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Rio Branco (Sinvvea) e do Sindicato do Comércio de Peças e Acessórios de Veículos do Acre (Sincopeças), com parceria da Sem Fronteiras Internet e apoio da Uninorte.

De acordo com o presidente do Sinvvea, Elvando Albuquerque Ramalho, o “Noel”, esta foi uma oportunidade de fomentar o desenvolvimento do setor automotivo. “Houve uma retração muito grande no mercado, as empresas tiveram muitos prejuízos, e o Sebrae está sendo um grande parceiro, um grande estimulador dos negócios, para que ao final da pandemia a gente consiga alavancar os negócios”, disse.

Participaram 12 empresas do setor de vendas de veículos e 12 do setor de peças automotivas, além de outras quatro convidadas para compor o evento. Para o presidente do Sincopeças, Valdemir Nascimento, o Pit Stop é um referencial para a geração de novos negócios. “É uma satisfação muito grande a parceria com o Sebrae e a Fecomércio, é um evento de grande importância para o setor, pois a intenção é gerar negócios. A pandemia, economicamente falando, está servindo como modelo para que, em 2022, possamos melhorar as ações voltadas para o setor automotivo e de reparação”, afirmou.

A analista do Sebrae, Ruama Demir, reforça a importância de promover e auxiliar os micro e pequenos negócios neste período de crise econômica que o estado atravessa, “um evento como esse concentra os pequenos negócios no mesmo espaço, com apoio das instituições parceiras, para dar visibilidade aos produtos e serviços das empresas que estão sendo apoiadas pelo Sebrae, como uma oportunidade de aquecer o mercado e o segmento”.