Ômicron, meteoros, 3ª guerra, aquecimento e ameaças apocalípticas!

A nova variante do coronavírus conhecida pelo nome apocalíptico de “Ômicron” está às portas. É a décima quinta letra do alfabeto grego e representa o número 70. Nações no mundo todo começam a cancelar eventos de final de ano temendo uma nova onda devastadora de infectados e mortos.

Isso seria o suficiente para a Netflix produzir uma série do fim do mundo. Mas, será mesmo o final dos tempos tão propalados por várias civilizações antigas? Para a ciência, não! Mas muitas pessoas religiosas (religiosas ou não) acreditam que sim. Que pode haver uma extinção em massa da raça humana no planeta. Não é a primeira vez que enfrentamos ameaças desse tipo. A peste bubônica, varíola, cólera, gripe espanhola, gripe suína (H1N1).

Isto, sem falar nas ameaças que vem do espaço. Na semana passada a NASA mandou um “foguete” para alterar a rota de um meteoro (lembra dinossauros e Yucatán) que poderia se chocar com a terra. Temos também problemas domésticos: A 3ª guerra mundial entre EUA, Rússia, China e Europa prevista por Nostradamus e até mesmo a explosão demográfica e o aquecimento global. Marte nos espera! O calendário Maya ainda serve?

. Sobre a crônica acima, escrever somente sobre política todo dia cansa até cachorro, uma mesmice só.

. Esse puxa-encolhe para o Senado na base do governo é maçante, enche o saco até do papai Noel, seja ele gay ou não.

. Para quem não sabe, papai Noel não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo;

. Segundo fontes históricas, Jesus de Nazaré, o Galileu, nasceu entre março e abril do ano 4 antes de Cristo.

. Até o calendário é uma fraude.

. Papai Noel, árvore de Natal, 25 de dezembro é invenção política do staff do império Romano para dominar o povo.

. Religião, para quem não sabe, também serve de instrumento para dominar e domesticar a população.

. É só olhar em volta;

. E o operário que subiu no topo do prédio e viu que tudo que existia ele tinha feito, mas não podia usar nem entrar…só na igreja.

. Isso é pregar o comunismo?

. Mais uma virada de ano sem festas coletivas, é uma espécie de treinamento do que vem por aí!

. Eu, hem?!

. Use máscara, álcool em gel e tome vacina.

. Bom dia!