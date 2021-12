Governador do Amazonas anuncia asfaltamento da rodovia que dá acesso à Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli (Progressistas) empossará na próxima segunda-feira, 13, o novo comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, que abrange todas as 5 cidades do Vale do Juruá tendo como base o município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

O coronel Evandro Bezerra deixará o comando para ocupar um novo cargo na capital e no lugar assumirá o major Edvan da Silva Rogério, que será promovido a Tenente-Coronel.

Natural de Cruzeiro do Sul, Edivan Rogério, já esteve no Centro Integrado de Operações Aéreas – Ciopaer e atualmente está na Diretoria de Logística e Patrimônio da Polícia Militar em Rio Branco.

Evandro Bezerra está no comando da PMAC do Juruá desde junho de 2018. Ex-bombeiro, ingressou na PMAC em 2005 ao ser aprovado no concurso como oficial.

De linha dura e operacional, durante o seu comando foram apreendidas cerca de 4 toneladas- quatro mil quilos de drogas, em Cruzeiro do Sul e outras cidades do Vale do Juruá.

“Nesses três anos e meio, motivamos a tropa e buscamos integração com outras forças de segurança e a resposta foi significativa: apreensão de cerca de 4 toneladas de drogas, o que fragiliza a captação de recursos do tráfico e se reflete de forma positiva na segurança pública . Reduzimos os homicídios em 70% e também os crimes contra o patrimônio”, ressaltou Bezerra.

Os bons resultados culminaram com o reconhecimento do comando geral e do governador Gladson Cameli e na ascensão de Evandro Bezerra na Polícia Militar do Acre.

Evandro Bezerra vai assumir duas novas funções em Rio Branco: o Comando do Policiamento Especializado (CPE) e o Comando do Policiamento do Interior (CPI). “Vou comandar o policiamento especializado do Estado e ser também o elo de ligação entre os comandantes do interior e o comando geral. Vamos atender suas demandas e necessidades e ver as melhorias”, salientou.