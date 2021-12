Acre terá 1ª Mostra de Cinema Japonês no dia 12 de dezembro

Pela primeira vez, o Estado do Acre realizará uma Mostra de Cinema Japonês. O evento vai ocorrer no dia 12 de dezembro, simultaneamente em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Na capital, será na Filmoteca Acreana e na Usina de Arte João Donato, e em Cruzeiro do Sul no Teatro dos Náuas, a partir das 10h. Os espectadores também poderão participar de um debate sobre o filme assistido. Os longas exibidos são: Bom Dia (1959), Também Fomos Felizes (1951), Pai e Filha (1949) e Era Uma Vez em Tóquio (1953), todos do diretor Yasujirō Ozu.

A grande estrela do evento é o filme de 1953. Era Uma Vez em Tóquio conta a história de um casal de idosos que deixa sua filha no campo para visitar os outros filhos em Tóquio, cidade que eles nunca tinham ido. Porém os filhos os recebem com indiferença, e estão sempre muito atarefados para terem tempo para os pais. Apenas a nora deles, que perdeu o marido na guerra, parece dar atenção aos dois. Quando a mãe fica doente, os filhos vão visitá-la junto com a nora, e complexos sentimentos são revelados.

O evento ocorre com apoio do governo do Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e é gratuito e aberto ao público em geral. O uso de máscaras durante a permanência no local é obrigatório. Os filmes serão exibidos em linguagem original e com legendas.