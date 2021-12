OAB e Tribunal de Justiça vão fazer inspeção no presídio do Juruá

Depois do fim da rebelião no presídio de Cruzeiro do Sul, neste sábado, 4, vários presos foram atendidos por um médico dentro da unidade prisional e um deles, Jose Arison, teve que ser levado para o Pronto Socorro da cidade.

“Agora a tarde apenas um preso foi conduzido ao Pronto Socorro pra fazer curativo na perna de um ferimento leve de bala de borracha”, explicou o diretor do presídio, Elves Barros, que confirma o controle da situação no Complexo Penitenciário Manoel Neri. “O GPOE juntamente com a guarnição fez o procedimento de contenção. Tivemos apoio da PM não segurança externa. Fizemos a contenção do motim”.

Camila Mesquita, que tem familiares presos no local, passou o dia na entrada do acesso ao presídio, afirma ter ouvido dos Policiais Penais, que o motivo da “greve” deles, que resultou na suspensão de visitas e teve a rebelião como consequência, tem o objetivo de chamar a atenção do governo. A intenção deles não seria de atingir os presos. “Eles disseram que não tem problemas com os presos e que querem que o governo os atenda. Só que no meio disso tudo estão os presos e nós, familiares que só queremos ver nossos irmãos, maridos e filhos”, relata.

Cruzeiro do Sul segue sem visitas

Este é o terceiro final de semana em que os presos ficam sem visitas dos familiares em Cruzeiro do Sul.

Na tarde deste sábado, o governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária – Iapen anunciou a retomada das visitas neste domingo, 5, em Rio Branco e Tarauacá. As unidade penitenciárias de Sena Madureira, Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard ficaram de fora da retomada e terão cronograma de retorno de visitas divulgado posteriormente.