Policiais e aprovados na Civil acampam na Aleac e Palácio cobrando convocação e lei orgânica

Com retroescavadeiras e tratores, equipes do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) desde a manhã desta sexta-feira, 4, vêm trabalhando incessantemente na recuperação da rua do Terminal, no Bairro Aeroporto Velho, cuja pista em parte foi destruída pela erosão do barranco do Rio Acre.

De acordo com informações, a recuperação deve durar 20 dias. A recuperação foi iniciada após a solicitação do presidente da Associação de Moradores, “Negão da Baixada”, que agradeceu ao governador Gladson Cameli (Progressistas).

“Não importa se a obra está sendo feita pelo governo do estado. O importante é que o problema considerado grave já tem hora e data para acabar”, destacou.

Desde o início do mês de novembro, funcionários do setor de engenharia do Deracre veem realizando o levantamento topográfico e geológico do local, para saber qual tipo de material deveria ser usado para evitar que a erosão do barranco continuasse avançando e destruindo parte da pista da Rua do Terminal.

O presidente da Associação de Moradores, “Negão da Baixada” se sente orgulhoso em afirmar que a comunidade do Aeroporto Velho não tem problemas com lama. “Nosso bairro é o único de Rio Branco com todas as ruas asfaltadas. A erosão era antiga e graças ao nosso governador tem seus dias contados”, comentou o dirigente.