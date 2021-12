Sine oferta quase 20 vagas de empregos nesta sexta-feira; veja como fazer

A familia do jovem Maikon Jorge, 17 anos, está desesperada com o sumiço do adolescente.

Maikon, que sofre de transtorno mental e toma remédio controlado, saiu de sua casa no bairro Apolônio Sales no início cada manhã da última segunda-feira, 29, e não mais retornou.

A família registrou um boletim de ocorrência na última terça-feira, mas ainda não conseguiu informações.

“Estamos desesperados. Ainda não conseguimos encontrá-lo. Tem gente que disse que viu meu irmão no Terminal e pelos bairros do São Francisco e Sobral. O que a gente pede com muito amor é que quem encontrá-lo, avise a família na mesma hora “, pede Suzy Moreno irmã do jovem.