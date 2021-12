Maior hotel de Cruzeiro do Sul vai à leilão por lance mínimo de R$ 4,4 milhões

Por causa de dívidas do proprietário junto ao Banco da Amazônia – BASA, por determinação da Justiça do Acre, através da 1° Vara Cível de Cruzeiro do Sul, o Swamy Hotel, o maior hotel de Cruzeiro do Sul está novamente ofertado em leilão.

Segundo o Relatório de Avaliação Monetária de setembro deste ano do Tribunal de Justiça do Acre, o valor atual do imóvel é de R$ 8,7 milhões. O valor mínimo segundo a empresa leiloeira é de de R$ 4, 4 milhões. A arrematação pode ser feita em até 30 vezes, sendo que 25% do valor total deve ser pago a vista.

Os lances podem ser feitos até o dia 7 de dezembro por meio eletrônico. Imóveis e veículos poderão ser dados como entrada de 25% e o restante em até 30 meses.

O Swamy Hotel conta 10 andares e mais de 50 apartamentos. Ele foi inaugurado em 2011. O proprietário, Arlindo Queiroz, disse que a dívida junto ao BASA é do próprio financiamento para a construção do hotel. A concorrência com a abertura de novos hotéis, foi uma das causas, da não continuidade do pagamento à instituição financeira. “São escolhas que não dão certo”, citou ele.