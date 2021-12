Jenilson diz que em pesquisas internas aparece com 15% de intenção de votos

O ex-senador Jorge Viana (PT) usou as redes sociais para comentar as pesquisas do Instituto Real Time Big Data, contratada pela TV Gazeta, divulgada nesta quinta-feira (02).

Nas pesquisas, Jorge Viana figura em segundo lugar para governo com 21%, e, em primeiro lugar na disputa pela vaga ao Senado com 22%.

Para o petista, do ponto de vista político, a pesquisa mostra uma situação nada confortável para quem está no poder.

“Bom, achei a pesquisa mostra uma situação nada confortável para quem está no poder. Vivemos tempos muito difíceis para o nosso povo. Outro dia falei algo que está na Bíblia: quando os líderes são ruins quem paga a conta é o povo. Agradeço pela posição de destaque que as pessoas me colocam, seja para o senado ou para o governo, mas ainda não sou candidato a nada. Quero ajudar, mas só tomarei essa decisão no próximo ano”, escreveu.