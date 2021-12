Gladson dança e se emociona ao receber título de personalidade do ano da Polícia Federal do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) foi um dos homenageados em reconhecimento aos valores e personalidades de 2021, certificado concedido pela Polícia Federal do Acre. A honraria foi entregue em uma solenidade realizada no auditório da Superintendência da PF, em Rio Branco, pelo chefão da polícia no Acre, delegado Erico Barbosa Alves.

A Solenidade em reconhecimento aos valores e personalidades de 2021 é uma iniciativa da Polícia Federal no estado do Acre como homenagem, reconhecimento e valorização aos órgãos que atuam em parceria com a instituição, contribuindo assim para os resultados alcançados no presente exercício.

Em seu pronunciamento, Cameli agradeceu a honraria que, segundo ele, é prova do respeito às instituições. Relembrando os quase três anos de mandato, o governador acabou se emocionando ao lembrar da chegada do 1° lote de vacina da Covid-19, em janeiro deste ano. “Foi um momento marcante daqueles homens com mais de 18 horas de voo trazendo os imunizantes. O Poder executivo não está acima das instituições e aqui eu digo que elas fortalecidas fazem o bem para o cumprimento da democracia. Como governador, eu tenho a obrigação de incentivar para unidos possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis”, disse o governador, que ainda dançou e tirou gargalhadas dos presentes. Em dado momento ele chorou ao se relembrar do auge da pandemia do trabalho feito pelo governo.

Em relação ao trabalho da PF no Acre, Gladson diz que o órgão tem respaldo do governo na atuação. “A Polícia Federal cumpre um papel fundamental e que tem todo respeito do poder estadual. Eu externo isso para as autoridades em Brasília, pois em parceria com as nossas polícias vamos dar uma resposta às pautas negativas”.

O Superintendente da Polícia Federal, Erico Barboza Alves, apresentou os números da atuação da Polícia Federal. Conforme os dados, a PF realizou várias operações no decorrer do ano. Somente em bens apreendidos foram mais de R$ 60 milhões. Em relação as drogas, foram mais de 40 toneladas de drogas e 175 prisões com medidas cautelares e mais de 1,5 mil indiciamentos”, destacou.

Erico destacou que o trabalho bem sucedido da Polícia Federal só foi possível graças a parceria das instituições. “Hoje é um dia de celebrar os resultados. Hoje tivemos um resultado histórico, em relação às operações especiais, foram 64 ao todo. A média nos últimos anos era de 22, nesse fizemos 64. Em média, é uma operação por semana”, destacou.

Dentre os 42 homenageados estão o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), Ronald Polaco Ribeiro, a representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Melissa Ribeiro, o superintendente da Agência Fluvial de Boca do Acre, Paulo Sérgio Guedes, além de membros da segurança pública e delegados da instituição.