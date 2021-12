Enem 2021: inscritos têm até hoje (03) para solicitar reaplicação do exame

Termina nessa sexta-feira (03), às 23h59, o prazo para estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 solicitarem a reaplicação da prova. O procedimento é um direito do participante que precisou faltar ao exame por motivo de doença ou problema logístico. O pedido deve ser feito na Página do Participante.

De acordo com o edital do Enem, têm direito a solicitar reaplicação das provas apenas os participantes que apresentaram alguns dos sintomas de doenças infectocontagiosas como coqueluche, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, incluindo suspeitas de Covid-19, além de problema de logística ou de infraestrutura.

Para conseguir o benefício, os inscritos devem apresentar, em caso de doença, documentos legíveis que comprovem a condição de saúde. O documento deve ser anexado em formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2 MB. Na documentação, deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento. Posteriormente é preciso verificar, na Página do Participante, se o pedido foi aprovado.

Já em relação aos problemas logísticos, o edital prevê direito aos participantes que não conseguiram fazer as provas por impedimentos como desastres naturais que prejudicaram a aplicação do exame, devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que comprometeu a visibilidade da prova pela ausência de luz natural; falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação.

Reaplicação

As provas do Enem para os inscritos ausentes, com pedido autorizado pelo Inep, serão aplicadas em 9 e 16 de janeiro de 2022, mesmas datas do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021. Também nessas datas o exame será aplicado para aqueles que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada às pessoas isentas da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020.

Balanço Enem

O exame, que teve cerca de 3,1 milhões de inscritos na edição deste ano, foi aplicado nos últimos dois finais de semana. O percentual de abstenções foi de 26% no primeiro dia e 29,9% no segundo dia de prova. Ainda de acordo com o Inep, o resultado das provas será divulgado no dia 11 de fevereiro de 2022. A partir dele, os candidatos poderão tentar uma vaga no ensino superior de todo o país.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil