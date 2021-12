Bocalom pede veto ao projeto do ‘Papai Noel Gay’ e diz que não tem medo de processo: “respeito a cultura cristã”

No Boa Conversa, exibido pelo ac24horas, na noite desta sexta-feira, 3, o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) opinou acerca da repercussão do projeto ‘Papai Noel Gay’, apresentado na Fundação Garibaldi Brasil (FGB), pelo artista Anderson Cassidy.

Antes mesmo do projeto ser avaliado na comissão de cultura, a iniciativa vem causando polêmica nas redes sociais, inclusive, com opiniões pró e contra o projeto do artista.

Na entrevista, o prefeito afirmou que o projeto busca desconstruir a figura do Papai Noel perante as crianças e salientou que já fez um pedido de veto à Comissão que analisa o projeto.

“Olha, o meu pedido é que não passe. Me desculpe, se quiser botar processo pode botar, mas o meu pedido é que não passe. Eu quero que respeitem a cultura cristã, tá certo? Uma criança começar a falar dessas coisas, é uma falta de respeito, entendeu? Me desculpem, mas eu acho que de uma certa idade a pessoa faz o que quer e a gente pode tratar disso numa boa, mas com criança não. Na época de Acrelândia, queriam dar camisinhas para crianças de sete anos e eu não deixei, tem idade pra tudo”, afirmou.

Veja a entrevista: