Conselho de Política Criminal e Penitenciária emite novas diretrizes para visita em presídios

Depois do integrante do cadastro de reserva da Polícia Civil, Jorge Souza Pequeno, de 24 anos, natural de Cruzeiro do Sul, ter se acorrentado nas primeiras horas de quarta-feira, 1°, em frente ao Palácio Rio Branco, nesta quinta-feira, 2, cerca de 10 integrantes do CR resolveram radicalizar e também se acorrentaram em protesto para cobrar um posicionamento do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Jorge Souza, conversou com a reportagem do ac24horas, e disse que sua manifestação já dura mais de 24 horas. ” A gente pretende ficar aqui até ter uma resposta positiva do governador, ou seja, tem que sair alguma coisa positiva no Diário Oficial”, comentou.

Os membros do cadastro de reserva da PC divulgaram um comunicado informando da adesão dos demais integrantes. “Gostaria de informar que mais pessoas estão se acorrentando em frente ao palácio diante da posição do governador em não cumprir o que prometeu e ainda fazer descaso com os aprovados do cadastro de reserva da polícia civil. Peço que mostrem para a população a verdade do que está acontecendo”, diz a nota do grupo, divulgada nas redes sociais.

Recentemente, Gladson convocou 17 candidatos aprovados para o curso de formação policial. No entanto, para o grupo, esse número ficou muito abaixo do esperado, uma vez que cerca de 500 pessoas aguardavam pelo chamamento do governo.

O certame foi realizado em 2017, na época, o concurso da Polícia Civil era para preenchimento de 250 vagas. Os salários variavam de de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00. O processo seletivo teve 7.652 pessoas inscritas, segundo a Secretaria de Gestão Administrativa (SGA).