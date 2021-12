Aleac debate reversão do Depasa ao Saerb com trabalhadores e deputados alertando colapso

A Assembleia Legislativa do Acre realizou nesta quarta-feira (1) audiência pública para debater a reversão do abastecimento de água para o Saerb sob o foco dos trabalhadores.

O sindicalista Edmar Batistella disse que a categoria dos trabalhadores do sistema de abastecimento de água do Acre, do Depasa, leva saúde à população, mas não tem participado do debate acerca da reversão do Saerb na capital do Acre.

Já presidente do Sindicato dos Urbanitários do Acre, Marcelo Jucá, disse que há uma preocupação imensa com a situação, uma vez que os trabalhadores vem sendo injustiçados. “Tem de ter discussão com o povo e os trabalhadores para que não aconteça o mesmo que ocorreu com a Eletroacre”, disse. A tendência é que o Saerb assuma o serviço dia 1º de janeiro.

O diretor do Depasa, Jader Maia, disse que a gestão tem muito respeito pelos trabalhadores, cerca de 198 pessoas com contrato provisório, que atuam no Depasa Rio Branco, que passará ao Serviço de Abastecimento de Rio Branco (Saerb). A manutenção do grupo é essencial porque é mão-de-obra especializada.

O presidente do Saerb, Edvaldo Fortes, disse que está há um mês no cargo e admite que houve falha no planejamento para reverter o sistema. “O mínimo necessário, no entanto, tem de continuar”, disse.

Uma empresa de prestação de serviços irá contratar, no primeiro momento, o pessoal necessário ao serviço. Além disso, os insumos serão repassados pelo Depasa ao longo de 180 dias com ressarcimento do Saerb. Segundo Fortes, existe a garantia de apoio do governo do Estado durante a transição.

O deputado Roberto Duarte se disse impressionado acerca da situação prevista para início de janeiro. “Vamos entrar o ano de 2022 com um problema gravíssimo”, disse ele, pedindo que a Prefeitura prorrogue a reversão.

Um dos servidores do Depasa disse que o órgão está sucateado e o Saerb assumirá uma bomba-relógio. Outro, o sindicalista disse que o governador fala uma coisa agora e em seguida diz outra.

O vereador Fábio Araújo relatou que a Câmara Municipal tem debatido a questão mas é necessário aprofundar a discussão. O autor do pedido da audiência, deputado Edvaldo Magalhães, disse que a situação revelada no encontro é “gravíssima”. “Vamos acompanhar os próximos passos”, concluiu.