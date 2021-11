Policiais Penais decidem acampar na Aleac cobrando aprovação da PL da lei orgânica

Depois do governo do Acre emitir na noite de segunda-feira, 29, uma nota informando sobre a retirada de pauta do PL que dispõe sobre a criação do Cargo de Policial Penal, os policiais e servidores decidiram montar acampamento em frente a Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira, 30.

De acordo com Éden Azevedo, presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre (Asspen), o objetivo é pressionar o governo a incluir no projeto de lei enviado à Aleac a equiparação de salários com as outras forças de Segurança, a incorporação da gratificação aos salários e mudança do contrato de nível médio para superior aos profissionais. “A classe decidiu pela deliberação dessa paralização”, declarou.

Os policiais estão em paralisação desde a última semana e, com a redução de efetivo nos presídios, as visitas chegaram a ser suspensas.

Sobre a retirada do PL, o governo esclareceu que lamenta à ‘radicalização’ do movimento da classe, que culminou em atos, no último sábado, 27 de novembro de 2021, quando os manifestantes, que se diziam representantes da classe, bloquearam as vias de acesso ao Complexo Penitenciário Francisco D’ Oliveira Conde, em Rio Branco.