Delegacia abandonada é ocupada por vândalos e traficantes em Rio Branco

Em maio deste ano, o governo do estado e a prefeitura de Rio Branco assinaram a reversão do sistema de água e esgoto na capital acreano que sai do estado e volta a ser de responsabilidade da prefeitura .

Com isso, se iniciou um processo de transição, que já era para ter terminado. Ocorre que a prefeitura não conseguiu se viabilizar a tempo e o prefeito Tião Bocalom pediu ao governo dois adiamentos. A demora em se preparar de forma adequada resultou na saída da então presidente do Saerb, Pollyana Souza. O último adiamento termina agora no dia 31 de dezembro, fazendo com que no primeiro dia de 2022, o sistema de água e esgoto volte a ser de responsabilidade do município.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, o processo de reversão continua marcado pela lentidão e pessoas que conhecem o sistema afirmam que dificilmente a prefeitura vai ter condições de assumir o serviço na data prevista.

Mas, de acordo com o novo presidente do Saerb, Edvaldo Fortes, que assumiu a autarquia municipal no final de outubro, o município vai cumprir o prazo e estará pronto para receber os sistema no dia 1º de janeiro. “Essa informação não procede, a data está mantida”. disse.

Uma das principais dificuldades, que é a mão de obra, deve ser solucionada com a contratação emergencial de profissionais que hoje são do Depasa e são responsáveis pela operacionalidade do sistema de abastecimento de água em Rio Branco.