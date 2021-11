Pronto-Socorro destinado à Covid-19 é desativado em Cruzeiro do Sul

A Associação de Saúde Nossa Senhora da Saúde (Anssau), encerrou neste domingo, 28, o atendimento no Pronto Socorro Covid-19 que havia sido instalado no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul.

A partir de agora, os pacientes com sintomas gripais são atendidos no Pronto-Socorro do Hospital do Juruá, como acontecia no início do surto de Covid e antes da inauguração do Hospital de Campanha, em junho de 2020.

Para os casos de necessidade de internação, ficarão funcionando 10 leitos clínicos e 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O fechamento do Pronto Socorro do H.C já havia sido solicitado pelo governo do Estado à Anssau, que pediu o prazo de 45 dias. Agora, a Associação, encerrou as atividades do P.S Covid-19.

Neste domingo, há 4 pacientes internados na clínica médica do Hospital de Campnha e 1 na UTI.