Emurb diz que não há motivos para protesto de caçambeiros

O membro da facção Bonde dos 13, Jeferson de Paiva Freire, de 25 anos, morador do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, foi morto a golpes de ripa, gargalo de garrafa e faca na madrugada deste domingo, 28. O crime aconteceu na rua Anderson Alves, no bairro Recanto do Buritis, no segundo distrito de Rio Branco.

A vítima foi encontrada por populares no início da manhã em via pública, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local encontraram Jeferson com o rosto desfigurado, com vários cortes de ripa na cabeça e perfurações de faca no peito.

A ambulância do suporte avançado do SAMU, foi acionada e o Médico atestou o a morte do jovem.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. Após a perícia o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

De acordo com a Polícia, o irmão de Jeferson compareceu ao local do crime e disse que ele era integrante da facção Bonde dos 13, e que provavelmente foi confundido como sendo integrante da organização criminosa Comando Vermelho.

Na região nenhum morador soube dizer o que aconteceu, somente que apenas escutaram gritos pela madrugada.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).