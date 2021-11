Com cemitério superlotado, prefeitura de Xapuri não tem projeto para novo espaço

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, disse ao ac24horas na noite desta sexta-feira (26) que sua equipe da área financeira faz cálculos junto com a Secretaria Municipal de Educação para pagar o abono referente ao rateio das sobras dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) aos servidores da Educação Municipal.

O “Abono-Fundeb” é uma medida excepcional e temporária com o objetivo de cumprir a Constituição Federal, que ampliou os gastos do Fundeb com profissionais de educação de 60% para 70%, em virtude da pandemia de Covid-19. Os critérios da bonificação serão estabelecidos por lei aprovada pela Câmara de Vereadores, no caso dos municípios.

Comedido, o prefeito não garantiu que o abono será pago, mas fontes na prefeitura já dão como certo que os professores terão o chamado “Natal Gordo” neste ano. O que vai ficar em aberto é a dúvida que existe e que já gerou polêmica no anuncio do abono por parte do governo do estado quanto a se há direito ou não dos servidores do quadro administrativo e de apoio ao rateio.

Bira Vasconcelos afirmou que a sua intenção é a de que o abono possa ser pago a todos os servidores, mas ressaltou que isso não depende dele e nem dos vereadores, mas do que diz a lei. O prefeito vai convocar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sinteac) no município para uma reunião a ser realizada na tarde da próxima segunda-feira (29), quando o abono deverá ser anunciado.

Como já foi anunciada na noite desta sexta-feira pela secretária Socorro Neri as mudanças em relação ao pagamento do abono pelo governo do estado com o fim de alcançar um número maior de servidores, a tendência é a de que a prefeitura de Xapuri siga o mesmo caminho para estender a premiação à maior quantidade de servidores que a legislação permitir.