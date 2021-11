O MDB vai com Gladson, Petecão ou Mara?

O MDB saiu das eleições de 2018 bastante fortalecido. Sonhava ocupar espaços generosos no governo, eleger dez prefeitos e cerca de cem vereadores em 2020, mas nada disso aconteceu. Projetava candidaturas ao Senado e a vice-governador. Nada disso aconteceu. O sonho virou pesadelo.

Não tem o lugar que queria na gestão, foi um fiasco nas eleições passadas, perdeu Eliane Sinhasique, a engenheira Maria Alice deixou o governo e o senador Márcio Bittar foi para o PSL. Está em vias de perder o prefeito Mazinho Serafim, a deputada Meire Serafim e, agora, o deputado estadual Roberto Duarte. O fim das coligações proporcionais foi, para o MDB e outros partidos, a pá de cal. Por conta de tudo isso, o partido é hoje um poço de mágoas.

No momento, o glorioso Dr. Ulisses Guimarães se apega com unhas e dentes ao que lhe resta: A pré-candidatura da deputada federal Jéssica Sales ao Senado. Descontente com o governador Gladson Cameli, os últimos dos moicanos também tabulam conversas com o senador Sérgio Petecão, o vice-governador major Rocha atrás de um lugar que lhe caiba. Uma tábua de salvação para 2022.

. Não existe traição em política!

. O que existe é um jogo de interesses sem ética, sem moral e sem nada!

. Exatamente como teorizou o florentino Nicolau Maquiavel.

. Na verdade, maquiavelismo não deveria significar maldade ou algo semelhante, mas a verdade nua e crua.

. Maquiavel apenas desvelou para o mundo que as relações políticas são como são, e não como deveriam ser.

. O ideal de bom, justo e belo na política é uma falácia.

. O bom, justo e belo é utilizado como retórica sofista para se conseguir chegar ao poder.

. Chegando ao poder, a meta é permanecer no poder seja Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro ou o Cabide.

. Aula básica de ciência política.

. Isto porque hoje é sexta-feira!

. Sábado será um conto sobre o rio Acre;

. Domingo, um Salmo de Davi, Salomão ou da mãe do rei Lemuel.

. E assim prosseguimos!

. O Jair fala em fechar a Rede Globo de Televisão e o Lula em controlar a imprensa;

. O Jair ama os ditadores de direita mundo a fora; o senhor Lula ama os ditadores de esquerda fora mundo.

. Daniel Ortega se transformou em Anastácio Somoza; que também morra como ele.

. Quer saber mais, pergunte ao Google!

. A propósito, Google, quem é a liderança política pré-candidata ao Senado que procurou o senador Petecão para uma dobradinha dando um tuba no governador Gladson?

. ……………………………………..!!!!????

. Não reponde né, seu covarde!

. Bom dia!