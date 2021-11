Estupros costumam ocorrer dentro de casa e os autores são quase sempre conhecidos da vítima

Uma situação inusitada aconteceu durante uma tentativa de assalto que aconteceu na noite dessa terça-feira, 23, em Rio Branco. Um trio formado por dois homens e uma mulher grávida planejava roubar o carro de um motorista de aplicativo quando a gestante sofreu um aborto espontâneo dentro do veículo, depois de já terem rendido a vítima.

O motorista conduzia um Gol de cor branca por volta de 19 horas, próximo ao pronto-socorro, quando aceitou a corrida dos três passageiros. Assim que entraram no carro, os dois homens anunciaram o assalto ao condutor, que teve uma arma de fogo apontada em sua direção e um terçado encostado no seu pescoço.

A corrida sairia do bairro Bosque ao conjunto Novo Horizonte. A vítima relatou aos policiais na Divisão de Investigações Criminais (DIC) que os criminosos afirmavam que iriam degolar e sepultar o motorista uma cova rasa. Após isso, afirma que mulher ficou bastante nervosa e passou mal, sofrendo o aborto.

Diante da situação, os assaltantes desistiram do plano e trataram de fugir com a mulher. O motorista ficou amarrado ao lado do feto, e com dificuldades conseguiu livrar das amarras. De acordo com a vítima, foi o que lhe salvou a vida, já que os dois homens, preocupados com a mulher, a levaram para um local afastado, deixando-o no carro.

Após se livrar da amarras, o motorista teve ajuda de moradores do Conjunto Novo Horizonte e chamou policiais militares. Ao retornar para casa, se livrou do feto e retornou para casa. Após o registro feito na delegacia, peritos do Instituto Médico Legal tentaram encontrar o feto. No entanto, acredita-se que o mesmo tenha sido devorado por algum cão ou algo parecido. Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) tentam localizar a mulher que sofreu o abortou e seus dois cúmplices.