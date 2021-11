MPAC realiza eleição da lista tríplice para escolha de procurador-geral nesta sexta-feira

Com a provável filiação do presidente da República, Jair Bolsonaro no PL e a já anunciada saída do ministro Rogério Marinho, hoje sem partido, que também deverá ir para o PL disputar o Senado no Rio Grande do Norte, o senador Márcio Bittar, sem partido, poderá assumir a pasta.

De acordo com informações repassadas nesta quinta-feira, 25, ao ac24horas, pelo filho do senador, o presidente do Republicanos no Acre, João Paulo Bittar, a priori, não existe nenhum convite oficial do Palácio do Planalto. “Ele pode vir a assumir, porém quem escolhe é o presidente [Jair Bolsonaro]. Eu acho que ele aceitaria porque um órgão que mexe com saneamento básico e demais serviços que seriam interessantes para o Acre”, declarou

Além disso, João Paulo destacou a boa relação de respeito e amizade entre Bittar e Marinho, o que pode facilitar sua entrada no MDR.

Recentemente, Bittar já havia dito que teria interesse em assumir o órgão, haja vista, sua vontade em contribuir com o desenvolvimento regional, especialmente, no Acre. Em entrevista ao Tribuna do Norte, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, confirmou a pré-candidatura ao Senado.