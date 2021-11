Indústria da Confecção reelege Ray Holanda como presidente do Sincon

Baluarte do setor no estado estará à frente do sindicato por mais quatro anos

A dedicação e o amor por um segmento industrial que é fundamental para todos os demais renderam à empresária Raimundinha Holanda de Paula, ou Ray Holanda como é carinhosamente conhecida, a recondução ao cargo de presidente do Sindicato da Indústria de Confecções e Correlatas do Estado do Acre (Sincon/AC). Em solenidade realizada na noite da última terça-feira, 23 de novembro, na FIEAC, a diretoria tomou posse para os próximos quatro anos.

De acordo com Ray, apesar das crises e sazonalidades da economia acreana, a Indústria de Confecções tem mostrado resiliência e poder de reinvenção, sendo um dos segmentos mais versáteis e necessários do setor produtivo. “A confecção veste do colaborador ao empresário. Desenvolvemos fardamentos escolar, militar e para as mais diversas áreas empresariais, além do próprio vestuário casual. Somos um dos pilares do desenvolvimento da economia acreana”, enfatiza a presidente do Sincon.

Atualmente, o sindicato conta com 28 empresas filiadas. Com a parceria incansável da FIEAC, SENAI e também do Sebrae, tem realizado, ao longo dos anos, eventos, cursos, consultorias, palestras, oficinas e intercâmbios interestaduais e até internacionais com objetivo de atualizar empresários filiados nas tendências, técnicas e tecnologias para inspirar, criar e desenvolver as próprias coleções.

“Ninguém consegue fazer nada sozinho. Hoje, para mim, é um dia extremamente feliz. Assumimos mais uma vez o desafio de nortear as ações do nosso segmento, buscando alavancar o desenvolvimento da confecção no Acre. A batalha continua sendo árdua, mas extremamente gratificante. Espero que façamos uma gestão participativa, com a colaboração de todos, para que consigamos alcançar nossos objetivos e colaborar com o desenvolvimento industrial do nosso estado”, agradeceu Ray.