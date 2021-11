No Acre, segunda será de sol entre nuvens, céu nublado e pancadas isoladas de chuva

O PSDB informou neste domingo (21) que o processo de votação das prévias que vão definir o candidato do partido à Presidência da República “encontra-se pausado” devido a um problema de instabilidade no aplicativo de votação.

Disputam as prévias tucanas para as eleições presidenciais de 2022 o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio; o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; e o governador de São Paulo, João Doria.

A votação teve início às 7h deste domingo (21) e, inicialmente, acabaria às 15h. Durante a manhã, devido a problemas na plataforma, o partido decidiu prolongar o pleito para as 18h. Posteriormente, o partido decidiu adiar a votação.

“Em nota, o partido disse que o aplicativo “não comportou a demanda dos votantes das prévias”, que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a data de retomada da votação ainda será definida.”

“O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022”, diz o documento.

Instabilidade no aplicativo

Ao todo, 44.700 pessoas se cadastraram para votar nas prévias do PSDB. O partido previa que 700 mandatários votassem presencialmente, em urnas instaladas em um centro de convenções em Brasília, e que o restante recorresse ao aplicativo.

No entanto, os usuários reclamaram de falhas na plataforma. Entre os problemas identificados, foram relatados erros no momento em que tentavam fazer o reconhecimento facial.

O aplicativo de votação foi desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A plataforma exige dupla verificação para a validação do votante, com identificação facial e validação por código enviado por SMS para o celular do filiado.

Em nota divulgada neste domingo, o presidente estadual de São Paulo do PSDB, Marco Vinholi, afirmou que o aplicativo de votações apresentou instabilidade e que o diretório tucano do estado “requereu providências” a fim de que não houvesse “prejuízo enorme para o filiado exercer o seu direito ao voto”.

Depois, também neste domingo, o diretório estadual do PSDB no Rio Grande do Sul divulgou uma nota qual informou ter pedido à Executiva Nacional da legenda uma reunião para avaliar “as condições e a evolução da votação” e decidir “as providências a serem adotadas para garantir a legitimidade do processo eleitoral”.

No meio da tarde, membros do partido e três candidatos se reuniram em busca de uma solução para o problema. De acordo com informações do blog da Ana Flor, até as 17h apenas 10% dos inscritos para votar nas prévias do partido tinham conseguido registrar seus votos.

Veja a nota do PSDB na íntegra

O PSDB concluiu, às 18h deste domingo, o processo de votação em urna eletrônica para a escolha do candidato do partido à presidência da República.

O processo de votação em aplicativo encontra-se pausado em razão de questões de infraestrutura técnica, que não comportou a demanda dos votantes das prévias.

Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado.

Os votos recebidos tanto pelo aplicativo quanto por meio das urnas eletrônicas ao longo deste domingo serão totalizados ao final do processo de votação.

A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas.

Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados.

Outros pré-candidatos

Ciro Gomes, do PDT, já anunciou que é pré-candidato à presidência. Lula, do PT, disse na Espanha que anuncia em fevereiro ou março a decisão sobre se lançar candidato.

Sérgio Moro se filiou recentemente ao Podemos, mas ainda não anunciou formalmente a candidatura.

No PSD, fala-se nos bastidores em Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o mesmo acontece no MDB, com a senadora Simone Tebet.

O Cidadania lançou a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira à presidência da república.

O Avante anunciou a pré-candidatura do deputado federal André Janones. O partido Novo lançou a pré-candidatura de Felipe D’Ávila.