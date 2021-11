Governo do Acre paga salário de servidores ativos, aposentados e pensionistas nesta sexta

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O preço médio de revenda da gasolina comum subiu 34% entre os meses de outubro de 2020 e outubro de 2021 no Acre. O preço no Estado saltou de R$ 4,976 para R$ 6,667 por litro entre um e outro ano.

Os dados foram obtidos pela plataforma Fiquem Sabendo Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas, no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O levantamento traz números desde 2013, baseando-se sempre no mês de outubro. Naquele ano, o litro da gasolina custava R$3,253, passou para R$5,353 em outubro de 2018 e foi a R$4,976 em 2020.

Em 10 estados, o aumento do valor da gasolina foi maior do que a média nacional. As maiores variações estão na Bahia (57%), Piauí (56%), Espírito Santo (55%) e Amazonas (55%).

A Fiquem Sabendo estimula o acompanhamentos dos dados oficiais e lembra que a ANP realiza um acompanhamento dos preços praticados por revendedores de combustíveis automotivos e de gás por meio de uma pesquisa semanal de preços.

No levantamento de preços da agência, é possível encontrar informações sobre os seguintes produtos: etanol hidratado, gasolina aditivada, gasolina comum, GLP, GNV, óleo diesel e óleo diesel S10. Além da pesquisa nacional, também é feito um estudo por região, por Estado e por município. No Acre, a ANP pesquisa postos em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.