“Diminuir ICMS não baixa preço da gasolina e pode quebrar Estado e municípios”, diz Gladson

As companhias aéreas que operam no Norte do País lançaram uma promoção neste fim de semana para voos partindo de Rio Branco. As ofertas incluem cidades de todas as regiões, inclusive as que são banhadas pelo mar! Para voos em fevereiro, por exemplo, a nossa equipe encontrou passagens de ida e volta do Rio Branco para o Cruzeiro do Sul por R$ 643, em voo sem escala pela GOL (veja os horários abaixo).

Para viajar em março, as passagens da capital do Acre para Brasília (DF) estão por R$ 769, voando sem escala pela GOL; para Salvador (BA), o investimento é de R$ 985 viajando pela Latam. Já para abril, os destaques são Manaus (AM), com os bilhetes sendo vendidos pela GOL por R$ 674; Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) por R$ 1058, viajando pela Latam; e São Paulo (Aeroporto de Congonhas) por R$ 1102, nos voos da GOL e Latam.

Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques. Se você pretende viajar para outros destinos, em outras datas, basta usar o link que se encontra no final deste post para economizar.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas – Partindo de Rio Branco

Garanta aqui as passagens para Cruzeiro do Sul a partir de R$ 643

Garanta aqui as passagens para Manaus a partir de R$ 674

Garanta aqui as passagens para Brasília a partir de R$ 769

Garanta aqui as passagens para Salvador a partir de R$ 985

Garanta aqui as passagens para Rio de Janeiro a partir de R$ 1058

Garanta aqui as passagens para São Paulo a partir de R$ 1102

Garanta aqui as passagens para Goiânia a partir de R$ 1125

Garanta aqui as passagens para Guarulhos a partir de R$ 1143

Garanta aqui as passagens para Curitiba a partir de R$ 1170

PROMOÇÃO DE PASSAGENS PARA PORTO VELHO

Se o sábado já é bom, imagine com promoção! Nossa equipe encontrou super ofertas para os voos de Porto Velho, no Estado de Rondônia, entre fevereiro e abril de 2022. São destinos incríveis com preços maravilhosos!

Que tal passar alguns dias de fevereiro em Cuiabá (MT)? As passagens aéreas para esse destino no Centro-Oeste estão custando R$ 787, em voo sem escala pela Azul. Para São Paulo (Guarulhos), o preço fica por R$ 789 viajando pela Latam, e por R$ 1020 para o Rio de Janeiro, indo pela Azul.

Nas ofertas de março estão Campo Grande (MS), com passagens por R$ 847; São Paulo (Congonhas) por R$ 981 e Belém por R$ 832 no voo da Azul. Para Manaus (AM), os bilhetes podem ser adquiridos por apenas R$ 286 no voo sem escala da GOL.

As passagens para Brasília (DF) e Fortaleza (CE) também estão com preços incríveis: R$ 656 e R$ 779, respectivamente, nos voos da Azul.

Passagens aéreas de ida e volta com taxas incluídas – Partindo de Porto Velho

Garanta aqui as passagens para Manaus a partir de R$ 286

Garanta aqui as passagens para Brasília a partir de R$ 656

Garanta aqui as passagens para Fortaleza a partir de R$ 779

Garanta aqui as passagens para Cuiabá a partir de R$ 787

Garanta aqui as passagens para Guarulhos a partir de R$ 789

Garanta aqui as passagens para Belém a partir de R$ 832

Garanta aqui as passagens para Campo Grande a partir de R$ 847

Garanta aqui as passagens para Goiânia a partir de R$ 854

Garanta aqui as passagens para Salvador a partir de R$ 932

Garanta aqui as passagens para São Paulo a partir de R$ 981

Garanta aqui as passagens para Curitiba a partir de R$ 1011

Garanta aqui as passagens para Rio de Janeiro a partir de R$ 1020

