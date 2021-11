Reversão do abastecimento de água em Rio Branco deve demitir quase 200 funcionários do Depasa

O presidente nacional do Progressista, ministro da Casa Civil da presidência da República, Ciro Nogueira, garantiu na manhã desta sexta-feira (19) que a candidatura do governador Gladson Cameli à reeleição para o governo do Acre é uma das prioridades do partido, e que certamente seguirá com o apoio do presidente Jair Bolsonaro uma vez que o Progressistas e e Cameli têm trabalhado em parceria e lealdade aos projetos do Governo Federal em prol do bem comum.

A declaração ocorreu durante reunião do governador com ministro-chefe da Casa Civil, acompanhada pelo secretário de governo, Alysson Bestene, o chefe da Representação do Acre em Brasília, Ricardo França e pela coordenadora da Casa Civil do governo do Estado, Silvania Pinheiro.

Gladson Cameli tem demonstrado sua gratidão ao apoio do presidente Bolsonaro ao estado do Acre em todos os segmentos, principalmente no setor de infraestrutura, segurança, educação e saúde, com grande ênfase ao envio de recursos necessários para o combate à pandemia do coronavírus.

Durante a reunião com o ministro Ciro Nogueira foram discutidos assuntos relacionados aos projetos de obras estruturantes para o governo do estado e orçamento para vários investimentos previstos na gestão de Gladson Cameli.

“Somos gratos ao presidente Jair Bolsonaro e ao nosso líder progressista, Ciro Nogueira, que juntos sempre olham o Acre com respeito e a visão de apoio e desenvolvimento. Quanto ao Progressistas, seguiremos unidos para que em 2022 a representatividade do nosso partido permaneça firme, coesa e eficaz para darmos seguimento à retomada da economia do nosso estado e do nosso país”, afirmou Cameli.