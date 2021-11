Postos de saúde do Acre intensificam campanha da Mega Vacinação contra a Covid-19

O eclipse lunar parcial mais longo do século acontecerá na madrugada desta sexta-feira (19). O fenômeno poderá ser visto a olho nu na Austrália, nas Américas do Norte e do Sul e em parte da Ásia e da Europa.

O fenômeno esconderá 97% do satélite natural e terá exatamente 03h28m23s, de acordo com a NASA. No entanto, no Brasil, só será possível ver o fenômeno por cerca de 2 horas, pois a lua já estará muito abaixo do horizonte durante a segunda metade do evento. Os horários variam de acordo com a localização no país.

De acordo com dados da plataforma “Time and Date”, o eclipse lunar parcial poderá ser visto no Acre a partir de 01h02, com eclipse máximo por volta das 02h46 e final às 2h51, totalizando cerca de 1h50.

O que é um eclipse lunar?

Um eclipse lunar ocorre quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham brevemente, bloqueando os raios solares que costumam chegar à superfície do satélite natural do planeta. Isso gera uma sombra, que encobre a Lua pouco a pouco.

Na madrugada desta sexta-feira, a sombra terrestre esconderá 97% da Lua Cheia, por isso o fenômeno é chamado de “eclipse parcial”.