No Acre, maquiador de mortos diz der preparado 12 corpos no auge da pandemia da Covid

Com atraso de meia hora, em relação ao previsto, o advogado Rodrigo Aiache, da chapa 7, “Muitas vozes, uma só OAB”, votou na sede da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Rio Branco.

Ao lado da família e de vários apoiadores, Aiache disse que a votação é a consagração de uma campanha baseada em propostas para melhoria da OAB. “Esse é um momento de muita importância, estamos confiantes. Após uma década, os advogados estão tendo a oportunidade de escolher um grupo diferente. Tenho uma absoluta convicção de que vamos vencer e a chapa 7 vai sair vitoriosa”, afirmou.

Rodrigo aproveitou para pregar respeito ao concorrente no pleito eleitoral, Erick Venâncio. “Pedi aos meus apoiadores que fizéssemos um dia de eleições limpas com ideias e propostas. Essa é uma eleição de colegas e o respeito deve prevalecer”, concluiu.

O novo presidente da OAB deverá estar à frente do órgão no triênio 2022-2024. Mais de 2,2 mil advogados estão aptos a escolher o novo presidente da entidade no triênio.

As eleições ocorrem das 8h às 17h. Neste ano o pleito vai contar com nove seções eleitorais, distribuídas nas cidades de Epitaciolândia, Xapuri, Rio Branco, Plácido de Castro, Acrelândia, Sena Madureira; Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Candidato da oposição à atual gestão. Rodrigo Aiache encabeça a chapa “Muitas vozes, uma só OAB”, junto com Socorro Rodrigues. Aos 41 anos, casado e pai de dois filhos, Rodrigo tem formação em Direito pela Universidade Federal do Acre, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele também é autor das obras “Princípios Constitucionais Tributários” e “Poder Econômico e Livre Concorrência”.

Advogado desde 2005, Rodrigo Aiache já atuou na Comissão de Direitos Humanos da OAB/AC, foi presidente da Escola Superior de Advocacia (ESA), vice-presidente e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC).