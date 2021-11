Polícia consegue recuperar produtos furtados, prende autor e receptador

A senhora Francisca Feitoza, de 65 anos, sofre diariamente com fortes dores na coluna desde o ano de 2019. As dores foram ocasionadas após a idosa sofrer uma queda. Em 2006, Francisca já havia feito uma cirurgia no INTO do Rio de Janeiro. “Eu sinto dor 24 horas e só diminui com o efeito de medicamentos. No ano passado tinha conseguido um agendamento para o mês de abril de novo no INTO, estava tudo certo e aí veio a pandemia e eles cancelaram todos os agendamentos”, conta.

Francisca afirma que ao procurar o atendimento este ano, teve o pedido negado pelo TFD. “Esse ano entrei com um novo pedido pra ser remarcado e eles disseram que teria que ser outro processo, aí fizemos todos os trâmites legais com laudo médico do Dr. Nelson Marquezine e quando chegou na junta médica do TFD aqui de Rio Branco o pedido foi indeferido e aí voltamos a estaca zero”, explica

A intenção da família é fazer a cirurgia em Goiânia. “Nos indicaram o Dr. Daniel Labres. Fizemos uma consulta e todos os exames e ele disse que as dores não vão passar se não for feita a cirurgia, já que tem que trocar os 6 parafusos que já tenho na coluna e colocar mais 2”, afirma dona Francisca.

O grande problema é o custo da cirurgia, que custa entre 55 a 60 mil reais. Como a família não dispõe de condições financeiras para custear o procedimento, resolveu pedir ajuda e promover uma rifa que vai sortear uma bicicleta, no valor de 1 mil reais, e um prêmio de 2 mil reais em dinheiro.

Quem quiser ajudar participando davtofa pode entrar em contato com o whatss 9997-7876 ou se preferir ajudar de forma direta, pode enviar qualquer valor para o PIX (CPF) 078.564.232-34 Francisca Feitoza da Silva Oliveira.