Mortes violentas tiveram redução de 30% em Cruzeiro do Sul este ano

A Associação Comercial de Cruzeiro do Sul acredita em boas vendas na Black Friday, agora em novembro, e nas festas de fim de ano, especialmente no Natal. Segundo o presidente, Luís Cunha, o comércio se prepara para uma recuperação com reforço no estoque. Ele acredita que a redução de casos de Covid-19 no município resulte em aquecimento do comércio local.

“O comércio tem se preparado, com sortimento das lojas e novos produtos. Para a Black Friday ainda não se percebe muita movimentação de divulgação, mas certamente se intensificará na virada do mês. E no final do ano, o 13° salário é a grande expectativa do comércio”, pontua ele.

Luis acredita que será um Natal de “reencontro” das famílias em ceias e troca de presentes, que deverão ser mais baratos neste Natal de 2021.

“A corrosão da renda das famílias, pela Inflação, já é perceptível. O consumidor, com a renda apertada, muda seus hábitos, e se concentra no essencial. Mas estamos otimistas e acreditamos que as vendas cresçam, com a volta da normalidade. Os presentes este ano deverão ser mais baratos”, avalia.

Natal Premiado

Uma estratégia adotada pela Associação Comercial para alavancar as vendas é a promoção Natal Premiado, que reúne as 43 maiores empresas de Cruzeiro do Sul. Os clientes que comprarem nesses locais, receberão cupons para participar do sorteio de prêmios no valor de R$ 10 mil, que será realizado na virada do ano. A promoção será lançada na próxima segunda-feira, 22.