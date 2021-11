Mais de 17 mil acreanos devem fazer o Enem neste domingo

O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcado para este domingo, 21, deverá levar mais de 17 mil acreanos para a sala de aula, segundo dados do Ministério da Educação (MEC). O segundo dia ocorrerá em 28 de novembro.

Os candidatos devem conferir os locais de prova no cartão de inscrição que está disponível no site www.enem.inep.gov.br/participante.

No Acre, o Enem Impresso será realizado em 17 municípios com 87 locais de prova, sendo 45 em Rio Branco. Ao todo, 17.607 candidatos devem fazer a versão impressa. Já o Enem Digital será realizado apenas na capital do estado, com a participação de 514 candidatos, distribuídos em cinco locais de prova.

É importante lembrar que o horário que consta no cartão de inscrição é o horário de Brasília. Portanto, o candidato acreano deve levar em consideração o fuso-horário do estado que é de duas horas de diferença. No horário de Brasília a abertura dos portões será às 12 horas e no horário do Acre, às 10 horas da manhã.

Todos os candidatos devem comparecer aos locais de prova com pelo menos 20 minutos de antecedência, portando obrigatoriamente documento oficial e original com foto (não serão aceitos documentos digitais e nem cópias autenticadas). Para realização das provas, será permitido somente o uso de caneta preta de material transparente.

O uso da máscara também será obrigatório. É aconselhável que o candidato leve seu álcool higienizador. Além disso, será permitido levar lanche e garrafa com água.