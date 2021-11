Gilson Pescador é o primeiro a votar nas eleições da OAB no Acre

Quem passa pela BR-364, na altura do Shopping Via Verde, em Rio Branco, já consegue ver o mais novo empreendimento que está chegando ao Estado do Acre – trazendo benefícios para a economia local e gerando renda às famílias rio-branquenses. Prestes a inaugurar sua 1ª loja acreana, o Assaí Atacadista já selecionou 289 pessoas para trabalharem na unidade. Destes, 100% são de moradores de Rio Branco e outros 250 postos indiretos também serão gerados pela futura operação.

Para capacitar o quadro de colaboradores da loja, a empresa já iniciou os treinamentos dos colaboradores, que vão trabalhar nas mais diversas áreas da loja, como chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, nutricionista, entre funções que também incluíram oportunidades para pessoas com deficiência.

“Temos sempre este cuidado de valorizar a formação de um time diverso e inclusivo, que represente verdadeiramente a sociedade brasileira. Também privilegiamos pessoas que morem próximas à localização da loja, para garantir que benefícios econômicos cheguem de fato à comunidade local. Estamos ansiosos para iniciar a nossa 1ª operação no Acre e podermos apresentar o nosso modelo de negócios que irá proporcionar mais economia, com preços baixos e variedade de produtos a todos os (as) acreanos (as)”, detalha Kenia Mainardi, Diretora Regional do Assaí Atacadista.

O Assaí é uma empresa de atacarejo (junção das palavras atacado e varejo) que atende pequenos e médios comerciantes e consumidores em geral que buscam economia. Para isso, a empresa trabalha com uma política de dois preços. Isto é, o “preço de atacado” (quando adquire grandes volumes de um mesmo item, o que confere desconto ao valor final da compra) ou “varejo” (quando compra pequenas quantidades). Nos dois casos, o preço é um atrativo, pois chega a ser, em média, 15% mais barato do que comparado ao varejo tradicional – ideal para a economia de comerciantes e consumidores finais acreanos.

Além disso, o Assaí também opera com cartões de crédito das principais bandeiras e conta, ainda, com uma bandeira própria, o Passaí, que permite ao cliente pagar o ‘preço de atacado’ mesmo se levar um único produto.

Com a obra em sua reta final, o Assaí Rio Branco está sendo erguido em um terreno com mais de 32 mil m², sendo mais de 6 mil m² somente para a área de loja. A inauguração da primeira unidade no Acre faz parte do plano de expansão orgânica da marca, que mais que dobrou sua presença no território nacional nos últimos seis anos. Com esta inauguração, o Assaí estará presente em 24 Estados e no Distrito Federal, alcançando mais de 100 municípios.

A unidade faz parte da última geração de lojas da companhia, caracterizada por corredores amplos, pé direito alto e câmaras frigoríficas grandes, que facilitam o descarregamento do produto e aumentam a capacidade de armazenamento das mercadorias na própria loja.

Outras características das lojas Assaí incluem variedade de produtos, amplo estacionamento, Wi-Fi em loja e atendimento de caixa especial para comerciantes (B2B). O Assaí Rio Branco comercializará uma variedade superior a 8 mil produtos por loja, incluindo, além de itens de alimentação, limpeza e higiene pessoal, categorias como bazar, pet, brinquedos e eletroportáteis.