Chapa 10 vence em Cruzeiro do Sul para a subseção da OAB/AC

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 19, deliberou pela autorização da realização do show do Gustavo Lima, programado para o próximo dia 01 de dezembro, no Parque de Exposições, localizado no 2º Distrito de Rio Branco (AC).

A reunião foi realizada na sala de sessões do Ministério Público Estadual do Acre (MPAC), com os representantes da empresa responsável pelo show do Gusttavo Lima, a promotoria do consumidor e de saúde, o Comitê Covid, chefes dos departamentos de vigilância municipal e estadual, representantes da Segurança Pública do Estado.

Segundo uma nota, o protocolo de segurança foi apresentado pela empresa realizadora, que aprovado, sofreu algumas indicações para garantir o melhor desempenho do evento.

De acordo com informações, os pagantes deverão estar com as duas doses da vacina. Além disso, haverá controle de acessos e outras medidas serão tomadas a fim de mitigar a possibilidade de contágio no evento.