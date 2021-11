Mara, Petecão, Jenilson ou Jorge, quem disputa com Gladson?

Há menos de um ano da eleição o quadro desenhado para a disputa do Palácio Rio Branco aponta ao menos para seis prováveis candidatos: O governador Gladson Cameli (PP), o senador Sérgio Petecão (PSD) a deputada federal Mara Rocha (PL), Jenilson Leite (PSB), Jorge Viana (PT) e o professor David Hall (Cidadania). O mapa da próxima eleição é completamente diferente do pleito de 2018 quando o mote da campanha era “fora PT”.

Enquanto Jorge Viana e Jenilson Leite trabalham em parceria para unirem as forças em 2022, do outro lado o ninho da pata espatifou. É impossível juntar Petecão, Mara Rocha e Gladson Cameli na mesma aliança como ocorreu no passado. Mesmo assim e apesar disso, Gladson lidera as pesquisas.

Pesa contra o PT e o PSB o desgaste de 20 anos de gestão da FPA. Porém, para o Senado o jogo muda e favorece o ex-governador petista. Se a eleição for definida apenas no 2º turno, a pergunta é: Quem vai disputar com Gladson? Mara? Petecão? Jenilson? Jorge ou David Hall? A bolsa está aberta, façam suas apostas.

. “Tenho vergonha de ter ido às ruas e gritado “mito”. (Sara Winter).

. Nem o Jair, nem o Lula, Ciro ou Sérgio Moro ou quem quer que seja deve ser idolatrado.

. Se não puder criticar um candidato a presidente, vote em branco!

. Não existem salvadores da pátria.

. A política é o que é e não o que deveria ser; políticos extremamente habilidosos vendem coca cola com sabor de m* e tem gente que gosta.

. O general Mourão, rifado para ser vice novamente, abriu o verbo contra o presidente Jair Bolsonaro.

. Faz um belo estrago na seara conservadora entre militares.

. O Mourão vai acabar sendo vice do Sérgio Moro.

. Não duvido de mais nada!

. Eliane Cantanhêde (Globo News), tucana de alta plumagem, se converteu ao lulismo; que mundo doido!

. Aliás, a Globo, ameaçada por Jair de não renovar a concessão em 2022, começou a babar o PT.

. Quem te viu e quem TV!

. O Lula é pragmático, nem esquerda, nem direita; compreende o Brasil e sua gente como poucos.

. Surfa nessa onda!

. Quando perguntado se será candidato a presidente, Lula responde:

. “Não é hora de pensar nem falar em eleições, é hora de pensar numa solução para as pessoas que estão na miséria, com fome, sofrendo com o desemprego, a inflação, e o preço alto da energia e combustíveis”.

. A solução é ele, claro!

. Isso é política que o Jair não sabe fazer.

. Bom dia!