Imac, Sindmóveis, Sebrae e FIEAC capacitam moveleiros  

Moveleiros dos municípios de Brasileia e Epitaciolândia, na região do Alto Acre, participam, durante dois dias, de uma capacitação visando uma melhor utilização do Sistema do Documento de Origem Florestal (DOF). A qualificação foi viabilizada por meio de uma parceria entre o governo do Acre, através do Imac, Sebrae, Sindmóveis e FIEAC, no âmbito do programa Protagonismo Empresarial.

O curso teve início na noite de quarta-feira, 17, em Brasileia, e se estende até esta quinta-feira, 18 de novembro. O presidente do Sindicato das Indústrias Moveleiras do Estado do Acre (Sindmóveis), Augusto Nepomucena, participou, por videoconferência, da abertura da capacitação e destacou a importância das parcerias para viabilizar a legalização dos polos moveleiros.

“Aproveito para enaltecer o trabalho do André Hassem, diretor-presidente do Imac, que disponibilizou uma técnica para ministrar o curso aos moveleiros do Alto Acre, assim como também o apoio que temos recebido do Sebrae e FIEAC, que estão atendendo às demandas do nosso setor. Temos que valorizar tudo isso e ingressar de vez nessa necessidade da madeira legal”, frisou Augusto Nepomucena.

Já o diretor-presidente do Imac, André Hassem, diz que o governo está à disposição do setor moveleiro, trabalhando em parceria com Sebrae, Sindmóveis e FIEAC, para proporcionar um melhor ambiente de negócios para segmento.

“O Imac tem buscado apoiar a classe empresarial, que é essencial na geração de emprego e renda no estado, e não temos medido esforços para agilizar os procedimentos e trâmites para que esse importante segmento consiga atuar de forma legalizada, pois isso é benéfico a todos”, acrescentou Hassem.

Também participaram virtualmente da abertura do curso a presidente da FIEAC em exercício, Raimunda Holanda, e o assessor de Relações Institucionais da Federação das Indústrias, Assurbanipal Mesquita.

