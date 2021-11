Governo do Acre e prefeitura de Rio Branco decidem promover festa de réveillon

Desde 2019 sem festas de fim de ano promovidas pelo poder público em razão da pandemia mundial do Covid-19, o governo do Acre em parceria com a prefeitura de Rio Branco decidiram realizar a tradicional festa natalina e de réveillon no Centro de Rio Branco.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Pedro Aragão, informou em entrevista ao Gazeta Alerta, que as festas de fim de ano serão realizadas durante todo o mês de dezembro na Praça da Revolução e no Novo Mercado Velho. “Vamos realizar desde o primeiro fim de semana de dezembro as festas, sendo sexta, sábado e domingo, das 19h as 22h”, declarou.

Aragão destacou que ainda essa semana deverá se reunir com o secretário de turismo do governo, Jhon Douglas, para tratar da parceria e os procedimentos a serem adotados para a realização do réveillon, contudo, o local para a virada de ano deverá ser o tradicional Calçadão da Gameleira.

A prefeitura de Rio Branco alega que uma das razões para a realização da festa é a diminuição dos casos e óbitos em decorrência do vírus. Entretanto, os organizadores pretendem adotar alguns protocolos de segurança para conter a propagação do coronavírus durante as festividades.