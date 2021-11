Estado realizará Mega Vacinação neste sábado em frente ao Palácio

O vereador Francisco Piaba (DEM) embarca na próxima terça-feira, 23, para Manaus (AM) onde participará do “Capacitação e Treinamento”, segundo consta Portaria publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (18).

O evento ocorrerá durante o período de 23 a 26 de setembro, com saída na segunda, 22, e retorno no sábado (27).

O parlamentar receberá 6,5 dias de diárias, que totalizará no montante de R$ 6,107,01. Além disso, o vereador levará também um assessor, Juracy Nogueira, que receberá R$ 3 mil em diárias para participar do evento.

Com salário de R$ 12 mil, cada parlamentar tem direito à contratação de até 12 assessores cujo as somas de seus salários cheguem no máximo até 30 mil. Entre os benefícios, cada parlamentar de Rio Branco tem direito a R$ 4 mil de combustível e mais R$ 4 mil de serviços gráficos todos os meses.

Os parlamentares também têm direito a três veículos, sendo uma caminhonete, um carro de passeio e uma motocicleta à disposição.